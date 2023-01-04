Врач раскрыл легкий способ быстро разгрузить мозг

Благодаря различным медиа информации сейчас так много, что она забивает мозг и просто не даёт нам вздохнуть. Информационный шлак мешает удерживать в голове реально важное, учиться чему-то новому и при этом чувствовать себя нормально. Врач-невролог медцентра «Атлас» Игорь Мацокин рассказал «Секрету фирмы», как разгрузить мозг и создать новые нейронные связи.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как и мышцы, мозг не может постоянно находиться в напряжении. Для нормальной работы его нужно временами «останавливать», полностью изолируя от любой информации.

Видео дня

«Чтобы "разгрузить мозг", достаточно давать своему ему время отдохнуть в течение дня хотя бы на 15–20 минут. Всё это время он должен быть свободен от любого информационного воздействия. Однако следует понимать, что необходим индивидуальный подход в зависимости от пола, возраста, рода профессиональной деятельности и т.д», — объяснил Мацокин.

По словам врача, нужно каждый день стараться не забивать свой ум ненужной информацией, так называемым информационным мусором. Но, с другой стороны, нормально голова работает только тогда, когда получает какие-то новые данные. Новый опыт позволяет формировать и укреплять нейронные связи.

«Это может быть творчество, игра на музыкальных инструментах, чтение книг. Также полезны бывают логические игры, в том числе компьютерные, которые в первую очередь помогают развивать стратегическое мышление. Всё это позволит стать более устойчивым к нагрузкам или снять напряжение», — отметил невролог.

Даже посещение новых мест и изменение привычных маршрутов может заставить наш мозг работать лучше. Не стоит забывать о физических нагрузках и нормальном сне. Доказано, что недостаток сна ведёт к накоплению в мозге метаболических отходов и, как следствие, гибели нервных клеток. В свою очередь, физкультура и спорт улучшают кровообращение и метаболизм головного мозга.