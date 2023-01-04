Пять простых способов чувствовать себя счастливым зимой

Дофамин является нейромедиатором, связанным с мотивацией и удовольствием. И эксперты рассказали, как в зимнее время можно получить этот гормон.
Зимой вы вполне можете столкнуться с недостатком сил и с отсутствием мотивации что-либо делать. Всё это может указывать на дефицит гормона дофамина в организме. По словам диетолога Вероники Лисс, дофамин - это некий химический мессенджер, который помогает человеку быть активным. Получить его можно следующими способами.
Эти молекулы нужны мозгу, чтобы он мог производить дофамин. Получить тирозин можно из белковой пищи: мяса, рыбы, яиц, рыбы и морепродуктов, сыра, молочных продуктов, бобовых, сои. Кроме того, важно иметь достаточный запас цинка, железа, витаминов В, С. А омега-3 поможет в разжижении крови.
Причём имеется в виду обычная физическая активность в течение 30 минут, но ежедневная. Может сгодиться даже быстрая ходьба.
Для этого постарайтесь не прятать руки и лицо от естественного освещения. Ещё один вариант получения солнечного света - процедуры светотерапии.
Учёные полагают, что при недостатке сна в организме может не хватать дофамина. Хороший качественный сон - это когда вы ложитесь спать каждый день в одно и то же время, а сам сон длится 7-10 часов.
Это может быть любое действие, которое вызывает у вас подобные ощущения. Например, любимая еда, прослушивание музыки, встречи с друзьями.