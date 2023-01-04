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2 часа назад

Пять простых способов чувствовать себя счастливым зимой

Ferra.ru

Дофамин является нейромедиатором, связанным с мотивацией и удовольствием. И эксперты рассказали, как в зимнее время можно получить этот гормон.

Пять простых способов чувствовать себя счастливым зимой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зимой вы вполне можете столкнуться с недостатком сил и с отсутствием мотивации что-либо делать. Всё это может указывать на дефицит гормона дофамина в организме. По словам диетолога Вероники Лисс, дофамин - это некий химический мессенджер, который помогает человеку быть активным. Получить его можно следующими способами.

Есть продукты, содержащие много тирозина

Эти молекулы нужны мозгу, чтобы он мог производить дофамин. Получить тирозин можно из белковой пищи: мяса, рыбы, яиц, рыбы и морепродуктов, сыра, молочных продуктов, бобовых, сои. Кроме того, важно иметь достаточный запас цинка, железа, витаминов В, С. А омега-3 поможет в разжижении крови.

Каждый день заниматься спортом

Причём имеется в виду обычная физическая активность в течение 30 минут, но ежедневная. Может сгодиться даже быстрая ходьба.

Принимать солнечные ванны

Для этого постарайтесь не прятать руки и лицо от естественного освещения. Ещё один вариант получения солнечного света - процедуры светотерапии.

Регулярно полноценно спать

Учёные полагают, что при недостатке сна в организме может не хватать дофамина. Хороший качественный сон - это когда вы ложитесь спать каждый день в одно и то же время, а сам сон длится 7-10 часов.

Получать больше удовольствия

Это может быть любое действие, которое вызывает у вас подобные ощущения. Например, любимая еда, прослушивание музыки, встречи с друзьями.

Здоровье,
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