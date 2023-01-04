Пять простых способов чувствовать себя счастливым зимой

Дофамин является нейромедиатором, связанным с мотивацией и удовольствием. И эксперты рассказали, как в зимнее время можно получить этот гормон.

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Зимой вы вполне можете столкнуться с недостатком сил и с отсутствием мотивации что-либо делать. Всё это может указывать на дефицит гормона дофамина в организме. По словам диетолога Вероники Лисс, дофамин - это некий химический мессенджер, который помогает человеку быть активным. Получить его можно следующими способами.

Есть продукты, содержащие много тирозина

Эти молекулы нужны мозгу, чтобы он мог производить дофамин. Получить тирозин можно из белковой пищи: мяса, рыбы, яиц, рыбы и морепродуктов, сыра, молочных продуктов, бобовых, сои. Кроме того, важно иметь достаточный запас цинка, железа, витаминов В, С. А омега-3 поможет в разжижении крови.

Каждый день заниматься спортом

Причём имеется в виду обычная физическая активность в течение 30 минут, но ежедневная. Может сгодиться даже быстрая ходьба.

Принимать солнечные ванны

Для этого постарайтесь не прятать руки и лицо от естественного освещения. Ещё один вариант получения солнечного света - процедуры светотерапии.

Регулярно полноценно спать

Учёные полагают, что при недостатке сна в организме может не хватать дофамина. Хороший качественный сон - это когда вы ложитесь спать каждый день в одно и то же время, а сам сон длится 7-10 часов.

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