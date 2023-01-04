Невролог заявила, что сон помогает справиться с головной болью

Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова заявила, что качественный здоровый сон может помочь справиться с головной болью. Подробностями эксперт поделилась в беседе с радио Sputnik.
По словам медика, хороший сон помогает при мигренях лучше, чем обезболивающие препараты. Однако Котова отметила, что при головных болях от напряжения такой метод не поможет:
"Вот от такой головной боли сон не помогает. Но если у человека хроническая бессонница, то приступов головной боли напряжения у него бывает больше. Сон нужно регулировать для профилактики и этого вида боли тоже".