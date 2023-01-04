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26 минут назад

Невролог Котова заявила, что сон помогает справиться с головной болью

Мария Иглина

Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова заявила, что качественный здоровый сон может помочь справиться с головной болью. Подробностями эксперт поделилась в беседе с радио Sputnik.

Невролог заявила, что сон помогает справиться с головной болью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, хороший сон помогает при мигренях лучше, чем обезболивающие препараты. Однако Котова отметила, что при головных болях от напряжения такой метод не поможет:

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"Вот от такой головной боли сон не помогает. Но если у человека хроническая бессонница, то приступов головной боли напряжения у него бывает больше. Сон нужно регулировать для профилактики и этого вида боли тоже".

Ранее врач назвала опасность сухого воздуха в помещениях.

Здоровье,Ольга Котова,
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