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1 час назад

Доктор Фишер назвал 4 эффективных способа, как бороться в жиром в области живота

runews24.ru

Доктор Брайан Фишер рассказал изданию Daily Express, как бороться с жиром, который скапливается в области живота. Есть четыре эффективных способа.

4 эффективных способа, как бороться в жиром в области живота
Фото: Runews24Runews24

Жир, который скапливается внутри живота, называется висцеральным. Его избыток провоцирует разные заболевания, в том числе болезни сердца и диабет.

Для того, чтобы избавиться от него, специалисты советуют отказаться от фастфуда. В нём содержится много сахара и рафинированные углеводы, частое употребление такой еды приводит к накоплению жира. Рекомендуется отдавать предпочтение белкам и жирам. Вместо бекона и гамбургера есть рыбу, курицу, яйца и бобы. Полезные жиры содержатся в орехах, растительном масле и авокадо.

Рекомендуется уменьшить потребление сахара, сладостей, выпечки и йогуртов. В организм в течение дня должно поступать менее 30 граммов свободных сахаров.

Количество спиртного нужно сократить до минимума, так как с ним человек съедает больше.

Нужно больше двигаться, ходить пешком. Высокоинтенсивные нагрузки помогают сжигать висцеральный жир.

Напоминаем, что материал носит рекомендательный характер.

Здоровье,Брайан Фишер,
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