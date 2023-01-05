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2 часа назад

Россиян предостерегли от ошибок при разгрузочных днях

Lenta.ru

Одной из самых распространенных ошибок является желание как можно быстрее избавиться от «лишних килограммов» с помощью различных резких, выраженных ограничений в питании. Такая тактика не только не принесет желаемого результата, но и нанесет вред здоровью, предостерегла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась правилами разгрузочного дня.

Россиян предостерегли от ошибок при разгрузочных днях
Фото: Лента.руЛента.ру

Вред разгрузочных дней

По словам специалиста, неправильно организованные разгрузочные дни не только не дадут нужного результата, но и могут привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. Это один из методов диетотерапии, медицинского вмешательства, применять которое следует по назначению врача, подчеркнула диетолог.

Как питаться после праздничного застолья

«Наиболее правильной тактикой будет не пытаться компенсировать последствия переедания за праздничным столом с помощью жестких ограничений, а как можно скорее перейти к здоровому, сбалансированному по энергетической ценности и составу питательных веществ питанию и физической активности», — рассказала Стародубова.

На следующий день после обильного застолья она посоветовала приготовить более легкие блюда из различных овощей, рыбы, молочных и кисломолочных продуктов пониженной жирности, круп. Кроме того, можно несколько уменьшить порции, а также выйти на дополнительную прогулку или пробежку.

Почему не существует «волшебных диет»

По словам диетолога, в условиях голода в нашем организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим неблагоприятным условиям. В результате начинает замедляться обмен веществ, и снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей. Так, даже сбалансированный по энергетической составляющей рацион питания становится избыточным, и приводит к рикошетному набору массы тела.

«Именно поэтому не существует "волшебных диет", когда на какое-то время можно "поголодать", а потом есть все, что захочется и в любом количестве, или стараться компенсировать привычное переедание разгрузочными днями», — подытожила врач.

Здоровье,Антонина Стародубова,
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