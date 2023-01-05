Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Отдых вдали от дома положительно влияет на самочувствие

Сибмеда

Новое исследование показало, что люди, которые больше путешествуют за пределами своего района, чувствуют себя здоровее, чем те, кто предпочитает отдых рядом с домом.

Отдых вдали от дома положительно влияет на самочувствие
Фото: СибмедаСибмеда

То, как часто люди путешествуют, и диапазон посещаемых мест имеют важное значение: те, кто регулярно путешествует на расстояние более чем на 15 миль (порядка 25 км) от дома, с большей вероятностью сообщают, что у них в целом хорошее здоровье.

При подготовке статьи учёные рассмотрели связи между ограничениями для поездок за пределы населённого пункта, такими как отсутствие подходящего общественного транспорта, и самооценкой здоровья с учётом частоты поездок, количества посещённых мест, пройденного расстояния, использования автомобиля и общественного транспорта.

«Мы исследовали связь между ограничениями на поездки более чем в 15 милях от дома, демографией и местоположением, а также мнением жителей, как они воспринимают своё собственное здоровье, и обнаружили, что ключевой переменной является количество различных мест, которые люди посещают за пределами своего района. Это связано с более активным участием в жизни общества и улучшением здоровья», – комментируют результаты авторы для МedicalХpress.

Особенно выраженной связь оказалась для людей старше 55 лет. Среди этой группы ограничения на поездки связаны со снижением количества социальных контактов, что приводит к меньшему участию в жизни общества и снижению общего уровня здоровья.

Исследователи считают, что результаты убедительно свидетельствуют о необходимости инвестиций в транспортные возможности на средние и дальние расстояния, такие как улучшенные дороги с обслуживанием и доступ к поездам и автобусам во всех регионах.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители