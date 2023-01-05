Отдых вдали от дома положительно влияет на самочувствие

Новое исследование показало, что люди, которые больше путешествуют за пределами своего района, чувствуют себя здоровее, чем те, кто предпочитает отдых рядом с домом.

Фото: Сибмеда Сибмеда

То, как часто люди путешествуют, и диапазон посещаемых мест имеют важное значение: те, кто регулярно путешествует на расстояние более чем на 15 миль (порядка 25 км) от дома, с большей вероятностью сообщают, что у них в целом хорошее здоровье.

При подготовке статьи учёные рассмотрели связи между ограничениями для поездок за пределы населённого пункта, такими как отсутствие подходящего общественного транспорта, и самооценкой здоровья с учётом частоты поездок, количества посещённых мест, пройденного расстояния, использования автомобиля и общественного транспорта.

«Мы исследовали связь между ограничениями на поездки более чем в 15 милях от дома, демографией и местоположением, а также мнением жителей, как они воспринимают своё собственное здоровье, и обнаружили, что ключевой переменной является количество различных мест, которые люди посещают за пределами своего района. Это связано с более активным участием в жизни общества и улучшением здоровья», – комментируют результаты авторы для МedicalХpress.

Особенно выраженной связь оказалась для людей старше 55 лет. Среди этой группы ограничения на поездки связаны со снижением количества социальных контактов, что приводит к меньшему участию в жизни общества и снижению общего уровня здоровья.