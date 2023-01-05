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1 час назад

Биохимик дала рекомендации по избавлению от жира на животе

Мослента

Рекомендации по избавлению от внутреннего (висцерального) жира дала «Мосленте» доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова. О проблеме часто говорит объемный живот.

Биохимик дала рекомендации по избавлению от жира на животе
Фото: МослентаМослента

«От висцерального жира страдают люди с типом фигуры "яблоко", а также женщины с талией более 80 сантиметров и мужчины с талией более 95 сантиметров. Для самостоятельного выявления проблемы попытайтесь двумя пальцами захватить кожу вокруг пупка и сделать тонкую складку. У людей с большим объемом висцерального жира тонкая складка не получится», — отметила она.

Причиной накопления висцерального жира служат переедания и преобладание в рационе сладких и жирных продуктов; малоподвижный образ жизни; хронический стресс и недосып; период менопаузы у женщин, а также физиологическое уменьшение мышечной массы и увеличение процента жира с возрастом, уточнила биохимик.

«Чтобы начать борьбу с внутренним жиром необходимо убрать сахар и простые углеводы из рациона. Их употребление приводит к повышению уровня инсулина и развитию инсулинорезистентности. Взамен включаем в рацион большое количество некрахмалистых овощей, полезных жиров и белка», — сказала она.

Кроме того, доктор советует регулярно занимаемся спортом или любой другой физической активностью, а также работать со стрессом. Новикова уточнила, что именно стресс вызывает выработку кортизола и нарушает контроль аппетита и обмен веществ.

Последний пункт — отлаженный режим сна. Полноценный сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки, в полной темноте и тишине. Чтобы быстро заснуть и больше спать, следует гулять перед сном, попробовать использовать расслабляющие эфирные масла, принимать ванну и за час до отхода ко сну отказаться от гаджетов.

Здоровье,Екатерина Новикова,
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