Диетологи рассказали, можно ли запивать еду

С детства нам говорили, что есть всухомятку — вредно. Однако есть и другое мнение — что запивать еду нельзя, так как это нарушает пищеварение. Какое из этих утверждений верное и как на самом деле напитки на усвояемость пищи? На эти вопросы ответили эксперты: врач-диетолог, научный журналист Александр Бурлаков и врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики Гульшат Сираева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По одному из мнений, которое транслируют приверженцы запивать еду, вода разводит все пищеварительные соки и разбавляет кислоту в желудке. Поэтому если запить еду водой, то попавшая в пищеварительную трубку еда толком не переварится, а затем вздуется и заболит живот. Однако специалисты в области здорового питания над такими аргументами только посмеиваются.

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По их словам, утверждения, что воды якобы мешает пищеварению, не выдерживает критики. По словам Бурлакова, процесс пищеварения начинается ещё во рту, где даже самый плотный кусочек пищи, смачивается слюной. Затем, попадая в желудок, пища начинает смешиваться с желудочным соком — в его состав входит смесь соляной кислоты, органических веществ, электролитов и воды. При этом состав может и меняться — в зависимости от потребностей человека при употреблении той или иной пищи.

«Если это суп, желудок, а затем и кишечник, поджелудочная железа и желчный пузырь дадут одну реакцию, на более плотную пищу — другую», — объяснил Бурлаков.

Он добавил, что различные жидкости покидают желудок быстрее, чем плотная пища, однако на сам процесс пищеварения это никак не влияет. По словам Бурлакова, вода не разжижает и не ослабляет действие пищеварительных соков.

«Чтобы реально разбавить желудочный сок и чуть замедлить, но не нарушить пищеварение, нужно пить очень много воды, практически по стакану каждые 1–2 минуты, что никто не делает в принципе. Не выдерживают критики и фразы о том, что вода — это одно, а бульоны, супы — это другое. Желудок не различает воду просто и воду как основу бульона», — рассказал врач.

При этом он добавил, что единственный случай, когда не стоит пить воду во время еды — это возникновение субъективного дискомфорта. Например, если при приёме жидкости с пищей возникают проблемы с желудком или кишечником, то тогда лично вам так делать не стоит.

Возникает вопрос: а что именно пить? По мнению диетологов, чтобы не добавлять пище калорийности и не получать неприятных побочных эффектов (вроде отрыжки или вздутий живота), стоит отдать предпочтение обычной питьевой воде — лучше прохладной, но не ледяной.