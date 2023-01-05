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54 минуты назад

Россиянам рассказали о простом способе избавиться от тяжести в желудке

Секрет Фирмы

Праздничные застолья часто заканчиваются перееданием. Как от него избавиться? Ослабить ремень, немного полежать, сходить в туалет, или принять какое-нибудь соответствующее лекарство? По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, есть ещё один способ избавиться от тяжести в желудке быстро и надёжно. И без каких-либо препаратов.

Раскрыт простой способ избавиться от тяжести в желудке
Фото: UnsplashUnsplash

Вялов отметил, что если после еды появляются неприятные симптомы, то они, скорее всего, связаны с работой верхней части пищеварительной системы. Основной удар, как правило, принимает на себя желудок, поджелудочная и желчный пузырь.

«Когда желудок забит едой, ему достаточно сложно перемолоть её, чтобы отправить ниже. Возникают дискомфорт и ощущение тяжести», — рассказал врач.

В такой ситуации принимать ферменты бесполезно. Но есть и другой способ — просто выпить холодной воды или газировки.

«Попав в желудок, эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует пищу. Желудок освобождается, и симптомы проходят. Конечно, специально объедаться и каждый раз пить воду не стоит. Но чтобы изредка облегчить такое состояние, этот способ подойдёт» — рассказал Вялов.

Здоровье,
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