Как проснуться на работу после праздников: 3 проверенных способа

Новогодние праздники стремительно подходят к концу, и на горизонте уже замаячил рабочий понедельник. Как вернуться в режим и быть с утра максимально продуктивным, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Отпуск по обмену» Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Соблюдайте режим сна

Это совет капитана Очевидность, но мы все же хотим начать именного с него — лучше ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм привык к определенному графику (начиная с сегодняшнего дня, начните восстанавливать режим сна, чтобы в понедельник было легче встать на работу). Важно также спать не меньше восьми часов, отправляясь в кровать в 23:00, а покидая ее в 7:00 — самый эффективный способ чувствовать себя по утрам человеком, а не зомби.

Положите смартфон (будильник) подальше от кровати

Это действие поможет отказаться от функции повтора — вряд ли вы захотите воспользоваться ей после того, как дойдете до другого конца комнаты. К тому же даже несколько шагов разгонят кровообращение, и вы взбодритесь. Привыкли листать ленту соцсетей или запойно смотреть сериалы перед сном, а после этого вам тяжело вставать по утрам? Все эксперты сходятся во мнении, что лучше отказаться от этих вредных привычек — лучше почитайте в кровати книгу.

Выпейте воды