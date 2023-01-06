Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Как без труда проснуться на работу после праздников: 3 проверенных способа

Мира Маркина

Новогодние праздники стремительно подходят к концу, и на горизонте уже замаячил рабочий понедельник. Как вернуться в режим и быть с утра максимально продуктивным, читайте в материале «Рамблера».

Как проснуться на работу после праздников: 3 проверенных способа
Фото: Кадр из фильма «Отпуск по обмену»Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Соблюдайте режим сна

Это совет капитана Очевидность, но мы все же хотим начать именного с него — лучше ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы организм привык к определенному графику (начиная с сегодняшнего дня, начните восстанавливать режим сна, чтобы в понедельник было легче встать на работу). Важно также спать не меньше восьми часов, отправляясь в кровать в 23:00, а покидая ее в 7:00 — самый эффективный способ чувствовать себя по утрам человеком, а не зомби.

Положите смартфон (будильник) подальше от кровати

Это действие поможет отказаться от функции повтора — вряд ли вы захотите воспользоваться ей после того, как дойдете до другого конца комнаты. К тому же даже несколько шагов разгонят кровообращение, и вы взбодритесь. Привыкли листать ленту соцсетей или запойно смотреть сериалы перед сном, а после этого вам тяжело вставать по утрам? Все эксперты сходятся во мнении, что лучше отказаться от этих вредных привычек — лучше почитайте в кровати книгу.

Как быстро похудеть после праздников: советы диетолога

Выпейте воды

Даже если хочется начать рабочую неделю с чашечки кофе, все равно лучше повременить с этим желанием. Поставьте лучше рядом с кроватью бутылку с чистой водой и выпейте стакан сразу после того, как проснетесь. Так вы восстановите силы после ночного обезвоживания и почувствуете себя свежее.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители