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24 минуты назад

Врач объяснила, кому нельзя есть свинину

Секрет Фирмы

Мясо — едва ли не главная часть рациона большинства людей, ведь оно надолго насыщает и содержит необходимые организму элементы. Например, свинина, которая доступнее прочих видов мяса, содержит немало жиров и белков, а также различные витамины. Но, как и любое красное мясо, свинина полезна лишь в меру. ВОЗ, советует съедать не более 700 граммов в неделю.

Врач объяснила, кому нельзя есть свинину
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам гастроэнтеролога Клиники Пирогова на Васильевском острове Марии Матюшиной, некоторым её вовсе лучше не есть. По словам эксперта, отказаться от свинины стоит людям, которые страдают болезнями ЖКТ, воспалением и повреждением слизистой оболочки, нарушением функции органов пищеварения. Кроме того, свинина, как и любое красное мясо, может стать причиной развития рака толстой кишки.

«ВОЗ рекомендует ограничить количество красного мяса 700 граммами в неделю (масса продукта до тепловой обработки). Вы можете есть его не чаще, чем 2–3 раза в неделю. Белое мясо, то есть птица, не повышает риск развития рака толстой кишки, тут строгих ограничений нет», — объяснила Матюшина.

Врачи могут строго-настрого запретить есть свинину пациентам с гастритом и холециститом, проблемами с желчным пузырём или синдромом раздражённого кишечника, а также с панкреатитом. Особенно стоит быть осторожнее с жареным мясом — оно стимулирует желчеобразование, выделяет канцерогены, поддерживает воспалительную реакцию на стенках пищеварительного тракта, а от этого сильно страдают органы ЖКТ.

Но даже тем, кто здоров как бык, есть свинину каждый день нельзя. Красное мясо — это тяжёлая пища. Оно увеличивает риск болезней сердца, повышает уровень холестерина в крови и ведёт к набору веса. Да и иммунитет начинает хромать — бактериям в кишечнике приходится работать изо всех сил, чтобы переработать мясо.

Здоровье,ВОЗ,
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