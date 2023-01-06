Врач объяснила, кому нельзя есть свинину

Мясо — едва ли не главная часть рациона большинства людей, ведь оно надолго насыщает и содержит необходимые организму элементы. Например, свинина, которая доступнее прочих видов мяса, содержит немало жиров и белков, а также различные витамины. Но, как и любое красное мясо, свинина полезна лишь в меру. ВОЗ, советует съедать не более 700 граммов в неделю.
По словам гастроэнтеролога Клиники Пирогова на Васильевском острове Марии Матюшиной, некоторым её вовсе лучше не есть. По словам эксперта, отказаться от свинины стоит людям, которые страдают болезнями ЖКТ, воспалением и повреждением слизистой оболочки, нарушением функции органов пищеварения. Кроме того, свинина, как и любое красное мясо, может стать причиной развития рака толстой кишки.
«ВОЗ рекомендует ограничить количество красного мяса 700 граммами в неделю (масса продукта до тепловой обработки). Вы можете есть его не чаще, чем 2–3 раза в неделю. Белое мясо, то есть птица, не повышает риск развития рака толстой кишки, тут строгих ограничений нет», — объяснила Матюшина.
Врачи могут строго-настрого запретить есть свинину пациентам с гастритом и холециститом, проблемами с желчным пузырём или синдромом раздражённого кишечника, а также с панкреатитом. Особенно стоит быть осторожнее с жареным мясом — оно стимулирует желчеобразование, выделяет канцерогены, поддерживает воспалительную реакцию на стенках пищеварительного тракта, а от этого сильно страдают органы ЖКТ.
Но даже тем, кто здоров как бык, есть свинину каждый день нельзя. Красное мясо — это тяжёлая пища. Оно увеличивает риск болезней сердца, повышает уровень холестерина в крови и ведёт к набору веса. Да и иммунитет начинает хромать — бактериям в кишечнике приходится работать изо всех сил, чтобы переработать мясо.