Как сахар влияет на здоровье почек

Учёные узнали, что сахар влияет на формирование кист в почках. В результате это может вызвать отказ органов, что потребует трансплантации.

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Как пояснили учёные, поглощение сахара — это то, что почки делают постоянно. Исследователи обнаружили, что увеличение потребления сахара вызывает рост кист. Когда авторы использовали препараты, которые блокируют абсорбцию сахара в почках, это блокировало рост.