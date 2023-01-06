Перечислены 5 худших диет

Издание Eat this, not that! опросило экспертов по питанию и узнало, каких диет не стоит придерживаться.

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Кето-диета

Эта диета попала в пятёрку худших, потому что она запрещает многие продукты с питательными веществами, важными для организма. Кроме того, подсчёт углеводов, жиров и белков в пище становится очень утомительным. Также есть доказательства того, что кето-диета небезопасна при длительном соблюдении.

Диета Аткинса

Она потенциально может привести к дефициту питательных веществ. Помимо этого, существует мало исследований, подтверждающих долгосрочную эффективность такого плана питания.

Диета Оптавия

Это очень низкокалорийная диета (менее 1200 калорий), и она может быть опасной. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, включая судороги ног, усталость, выпадение волос, запоры, неприятный запах изо рта, камни в желчном пузыре и даже нарушения менструального цикла.

Диета SlimFast

Основана на коктейлях и закусочных батончиках, разработанных одноимённой компанией. Она дорогая и может усилить беспорядочное пищевое поведение и привести к цикличности веса (когда ваш вес постоянно то увеличивается, то уменьшается).

Сыроедческая диета