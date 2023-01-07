Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, как бороться с загустением крови

Ferra.ru

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов объяснил, как бороться с загустением крови. И от чего лучше отказаться.

Врач рассказал, как бороться с загустением крови
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист отметил, что профилактикой загустения крови является ежедневное употребление стакана тёплой воды натощак. Это сделает кровь жиже и снизит уровень токсинов в организме. К тому же таким образом желудок подготовится к первому приёму пищи.

При этом Кутушов предупредил о вреде утреннего кофе. Напиток нельзя пить на голодный желудок , тем более если человек не выспался или находится в полусонном состоянии. В таком случае кофе может спровоцировать резкий скачок сахара в крови, а регулярность приблизит к диабету.

Также специалист отметил, что загустение крови — результат низкого уровня белка в организме. Поэтому завтрак должен включать белковую пищу.

А вот отсутствие аппетита по утрам может быть следствием проблем с жёлчным пузырём. Особенно если на фоне нежелания завтракать наблюдаются сухость кожи, диарея после съеденных жиров в течение 1-1,5 часов, боль в правом подреберье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители