Россиянам посоветовали, как правильно начинать год со спорта

Начинать с ходьбы и упражнений с собственным весом рекомендует занятия спортом врач спортивной медицины Юрий Сдобников. В беседе с RT он рассказал, как проводить тренировки без лишнего риска.

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Новичкам специалист советует начать с 6-7 тысяч шагов в быстром темпе. Также полезно проводить силовые упражнения с собственным весом — планка, отжимания, приседания. Главное — подобрать тот вид спорта, который будет приносить удовольствие.

Если занятия будут проходить на свежем воздухе, то важно подобрать экипировку под температурный режим. Одеваться слишком тепло вредно — возрастает риск заболеть. Из зимних видов спорта новичкам подойдут беговые лыжи.