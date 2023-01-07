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2 часа назад

Россиянам посоветовали, как правильно начинать год со спорта

N24.ru

Начинать с ходьбы и упражнений с собственным весом рекомендует занятия спортом врач спортивной медицины Юрий Сдобников. В беседе с RT он рассказал, как проводить тренировки без лишнего риска.

Россиянам посоветовали, как правильно начинать год со спорта
Фото: N24.ruN24.ru

Новичкам специалист советует начать с 6-7 тысяч шагов в быстром темпе. Также полезно проводить силовые упражнения с собственным весом — планка, отжимания, приседания. Главное — подобрать тот вид спорта, который будет приносить удовольствие.

Если занятия будут проходить на свежем воздухе, то важно подобрать экипировку под температурный режим. Одеваться слишком тепло вредно — возрастает риск заболеть. Из зимних видов спорта новичкам подойдут беговые лыжи.

«Также, чтобы избежать травм, связанных с перегрузкой, необходимо давать нагрузку постепенно. Начинайте тренироваться один-два раза в неделю, постепенно увеличивая длительность тренировки и интенсивность», — заключил специалист.

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