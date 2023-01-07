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1 час назад

Диетолог Соломатина назвала камни в почках последствием употребления воды с накипью

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина раскрыла последствия употребления воды с накипью. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог раскрыла опасность воды с накипью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она отметила, что накипь состоит из минеральных солей кальция и магния. В случае, если в вашей квартире вода жесткая, соли оседают на стенках чайника. Они могут быть опасны.

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По словам диетолога, при частом употреблении воды с накипью в больших количествах есть риск появления камней в почках. Это происходит из-за того, что органы человека постоянно работают над выведением минералов, из которых и состоит накипь. Наибольшая работа возлагается на почки, они представляют собой фильтр.

"И если этих минералов все время много, то фильтр будет забиваться"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Соломатина посоветовала очищать чайник от накипи уксусом или лимонной кислотой.

Ранее сообщалось, почему нельзя смешивать «сырую» и кипяченую воду.

Здоровье,Елена Соломатина,
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