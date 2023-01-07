Диетолог раскрыла опасность воды с накипью

Она отметила, что накипь состоит из минеральных солей кальция и магния. В случае, если в вашей квартире вода жесткая, соли оседают на стенках чайника. Они могут быть опасны.

По словам диетолога, при частом употреблении воды с накипью в больших количествах есть риск появления камней в почках. Это происходит из-за того, что органы человека постоянно работают над выведением минералов, из которых и состоит накипь. Наибольшая работа возлагается на почки, они представляют собой фильтр.