Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Какие виды спорта снижают риск заболевания раком

РИА "ФедералПресс"

С целью профилактики онкологических заболеваний рекомендуется регулярно заниматься спортом.

Какие виды спорта снижают риск заболевания раком
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ежедневные занятия спортом в течение получаса способствуют увеличению количества противораковых молекул в крови», – сообщает «Иносми».

У людей, регулярно занимающихся спортом, выделяется больше благотворных гормонов и молекул в составе крови. Они способствуют восстановлению тканей, а это признак противораковых свойств этих клеток.

Физические упражнения расходуют энергию, которой могли бы питаться злокачественные новообразования. Также после тренировки в организме снижается уровень глюкозы и липидов, способствующих росту раковых клеток.

Самым эффективным видом спорта в борьбе против рака признан бадминтон. Игра в бадминтон тренирует суставы и мышцы рук и ног, а также укрепляет иммунитет. Также бадминтон способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

На втором месте по эффективности расположилось плавание. Третье место заняла аэробика. Все эти виды спорта заметно снижают смертность.

В любом случае, для укрепления своего здоровья можно заниматься любым видом спорта, главное при этом отказаться от вредных привычек, таких как курение или употребление спиртных напитков.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители