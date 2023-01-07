Какие виды спорта снижают риск заболевания раком

С целью профилактики онкологических заболеваний рекомендуется регулярно заниматься спортом.

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«Ежедневные занятия спортом в течение получаса способствуют увеличению количества противораковых молекул в крови», – сообщает «Иносми».

У людей, регулярно занимающихся спортом, выделяется больше благотворных гормонов и молекул в составе крови. Они способствуют восстановлению тканей, а это признак противораковых свойств этих клеток.

Физические упражнения расходуют энергию, которой могли бы питаться злокачественные новообразования. Также после тренировки в организме снижается уровень глюкозы и липидов, способствующих росту раковых клеток.

Самым эффективным видом спорта в борьбе против рака признан бадминтон. Игра в бадминтон тренирует суставы и мышцы рук и ног, а также укрепляет иммунитет. Также бадминтон способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

На втором месте по эффективности расположилось плавание. Третье место заняла аэробика. Все эти виды спорта заметно снижают смертность.