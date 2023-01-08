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1 час назад

Что делать, если отравились в ресторане

СОВА

Роспотребнадзор составил подробную памятку для людей, которые питаются не дома. Это перечень действий, который поможет доказать вину владельца общепита, если признаки отравление налицо.

Что делать, если отравились в ресторане
Фото: СОВАСОВА

Если после ужина в ресторане вы почувствовали недомогание или появились симптому отравления, специалисты советуют срочно обратиться к врачу для получения медицинского заключения. Это необходимо как для оказания помощи, так и в целях сбора доказательств – необходимо установить, что вред здоровью был причинен именно после ужина в ресторане.

Также важно сохранить чек из общепита или выписку по банковскому счету. Также необходимо найти несколько свидетелей. Далее нужно написать претензию владельцу ресторана и приложить к ней копию чека и медицинского заключения.

В претензии можно заявить требования о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения или, в случае длительного больничного, компенсацию утраченного заработка. Все образцы документов собраны на сайте. Оформленную претензию нужно направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с исковым заявлением в суд.

- Кроме заявления в суд, вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут привлечены к ответственности, - отмечают в ведомстве.

Также Роспотребнадзор опубликовал своеобразную памятку, в которой названы самые опасные ресторанные блюда.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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