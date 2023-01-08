Жизнь в небоскребах опасна для здоровья

Некоторые архитекторы стремятся лишь привлечь внимание публики как можно более вычурными формами своих творений и не думают ни об их красоте, ни о комфорте их обитателей.

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Люди жалуются, что у них начинает болеть голова, когда они возвращаются с работы домой в свои кварталы, где сегодня ровными рядами, как палатки в лагере, ставятся безликие многоэтажки, отличающиеся друг от друга лишь цветом отделочных панелей.

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Знаменитый архитектор Леон Криер считает, что новые жилые дома не должны быть выше четырех этажей: именно в таких зданиях людям комфортно жить и работать. Кроме того, они не создают таких проблем при техническом обслуживании и не требуют огромных затрат электроэнергии, как уходящие в поднебесье высотки.

В Нью-Йорке в эти дни никак не могут продать самый высотный в мире пентхаус, воздвигнутый на верхушке Башни Центрального парка (высота - около 500 метров). Жить в нем невыносимо. Репортер СBS, посетивший эти трехэтажные со своим лифтом апартаменты с семью спальнями и девятью ванными, с несколькими кухнями, обсерваторией и бальным залом, сразу обратил внимание на свистящий, распространявшийся повсюду звук. Пентхаус находится под ударом сильнейших ветров, особенно в зимнее время. Архитекторы Эдриан Смит и Гордон Гилл, которые проектировали самые высокие здания в мире, предупреждают, что существует большая разница между работой в офисах в этих высотках и жизнью в них.

Здание подобно маятнику покачивается против ветра. Создатели небоскреба уверяют, что это может ощущаться, только когда вы принимаете ванну или плаваете в бассейне пентхауса.

Высоткой недовольны и жители Нью-Йорка. Они жалуются на огромную тень, которую Башня отбрасывает на Центральный парк. Она мешает отдыху тысяч людей, гуляющих по парку, ради амбиций тех немногих, кто поселился в ее люксовых сьютах.