Каким людям ни в коем случае нельзя парить ноги в горячей воде

Подержать некоторое время ноги в горячей воде может быть очень приятно. Но некоторым нужно избегать подобных процедур, иначе последствия для здоровья будут очень серьёзными: может даже дойти до ампутации ноги.

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Держать ноги в горячей воде - довольно приятно. Причина этого состоит в том, что благодаря такой процедуре повышается температура тела, расширяются сосуды и улучшается кровообращение.

Но почему некоторые люди могут столкнуться после этого с ампутацией, некрозом или даже внезапно умереть?

Прежде всего, вредно парить ноги людям с диабетом. Во время подобной процедуры у них происходит колебание уровня сахара и глюкозы в крови, а это может привести к поражению сосудов и нервов. В результате человек может перестать ощущать температуру, а ещё на коже у него будут образовываться язвы.

Нельзя парить ноги также пациентам с варикозным расширением вен (это только усугубит состояние из-за расширения кровеносных сосудов), с окклюзией артерий нижних конечностей (держание ног в горячей воде ухудшит симптомы болезни), с болезнями кожи (могут возникнуть ожоги, разрыв капилляров), с заболеваниями сердца (горячая вода повышается вероятность приступов гипоксии, церебральной ишемии).