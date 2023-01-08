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32 минуты назад

Диетологи назвали способ прийти в форму после новогодних праздников

Lenta.ruиещё 2

Диетологи назвали способ прийти в форму после новогодних праздников в беседе с РИА Новости.

Диетологи назвали способ прийти в форму после новогодних праздников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко посоветовал устраивать разгрузочные дни. По его словам, идеальным блюдом для разгрузочного дня могут стать диетические голубцы. «Необходимо взять нежирное мясо — курицу, идейку или телятину, — грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов», — сказал он. Специалист добавил, что данное блюдо будет содержать белок, углеводы и клетчатку.

Диетолог-эндокринолог Майра Рау, в свою очередь, посоветовала придерживаться принципа здоровой тарелки. «Разделите мысленно тарелку на 3-4 части: одну треть — одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть — одну треть — крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть — одну треть — белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом», — отметила она.

Рау порекомендовала не добавлять сахар в напитки. Также она посоветовала употреблять достаточное количество воды до, во время и после еды.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в день рекомендуется съедать не больше четырех мандаринов в дневное время суток, но необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, способность усваивать большие объемы клетчатки, реакцию на кислоты, аллергические реакции и прочее.

Здоровье,Елена Соломатина,
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