Доказано: спорт спасает подростков от депрессии

По итогам анализа 21 исследования, где приняли участие более 2400 детей, выяснилось, что спорт и правда значительно уменьшает симптомы депрессии. А ещё стало известно, какое количество активности будет действительно полезно для детей.

Недавний обзор, в ходе которого учёные проанализировали данные 21 исследования, показал, что сильнее всего уменьшает симптомы депрессии около 60 минут физической активности три раза в неделю. Также стало известно, что больше пользы приносят программы упражнений, которые рассчитаны как минимум на 12 недель.

Также исследователи обнаружили, что полезнее всего спортивные программы были для детей старше 13 лет. Все результаты проведённой научной работы были опубликованы в издании JAMA Pediatrics.

Эксперты отмечают, что есть несколько причин, по которым физическая активность облегчает депрессию. Упражнения высвобождают гормоны эндорфины, благодаря которым человек начинает чувствовать себя лучше, у него повышается настроение. Также за счёт физической активности ребёнок будет лучше спать, а его тело станет здоровее. Помогает физическая активность и в поддержании здоровья мозга.