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10 минут назад

Как выспаться и не выпасть из режима, 4 основных правила от сомнолога

Чемпионат.com

Для тех, кто тянул это до последнего.

Как выспаться и не выпасть из режима, 4 основных правила от сомнолога
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Весь год вы работали, чтобы отдохнуть. Настали выходные, наконец-то можно расслабиться и выспаться на год вперёд. Но, оказывается, так лучше не делать, так как потом в суровые рабочие будни будет нелегко вернуться.

Сбитый режим — тоже режим

Вставать в 7:00 на выходных у вас, скорее всего, не выйдет, так же, как и не увенчается успехом попытка ложиться в 22:00. Так что сохранить режим рабочих будней не получится, да и не нужно этого делать.

Достаточно просто отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время. Старайтесь соблюдать новый режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Учитывайте свою норму сна: если вы привыкли спать 7,5 часа, то не нужно пытаться выспаться на месяц вперёд.

Вылезайте из кровати

Чтобы приучить себя пораньше ложиться, проводите день активно. Старайтесь не сидеть дома и придумывайте себе дела на утро и день.

Чем заняться зимой? Здесь собрали самые популярные развлечения в холодное время года.

Составьте чек-лист зимних развлечений: это может быть катание на лыжах или коньках, поездка в парк или лес. Но просто прогулки тоже будет достаточно. Главное – старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.

Пир горой, но строго по часам

Кофе, чай, шоколад – только утром. Ведь эти продукты обладают возбуждающим действием, блокируют поступление аденозина, который вызывает возбуждение.

Почему так сложно просыпаться по понедельникам и как это исправить, рассказали по ссылке.

Алкоголь не следует употреблять, ведь он, как и никотин, активирует нервную систему, не давая погрузиться в сон.

Возвращайтесь постепенно

Незадолго до выхода на работу начинайте сдвигать режим к привычному. При резкой смене времени организм испытывает стресс, что может привести к головной боли и ощущению разбитости. Поэтому делайте это постепенно, ежедневно смещая режим сна на 30–60 минут.

Отказаться от длительного сна на выходных, когда этому ничего не препятствует, очень тяжело. Но для того, чтобы потом не испытывать дискомфорт при выходе на работу, важно контролировать себя и свой режим.

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