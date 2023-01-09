Что происходит с психикой людей, отказывающихся от еды

Стремление похудеть толкает людей на поиски диет, которые дадут быстрый результат. Но экстремальные способы сбросить вес не помогают добиться идеальной формы, а лишают психического здоровья и приводят к расстройствам пищевого поведения. «Лента.ру» выяснила, почему не стоит прибегать к диетам моделей и худеть на пиве или фастфуде, даже если хочется срочно привести себя в форму после новогодних праздников.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сегодня у меня начинается новый эксперимент. Сижу я в тиктоке, натыкаюсь на видео какого-то врача, который обещал, что его диета позволит за семь дней избавиться от семи килограммов. И я подумала — почему бы и нет!» — рассказывает в TikTok юная девушка.

Видео дня

Всю неделю она питается только творогом, гречкой и овощами и каждый день подробно отчитывается о меню и ощущениях. В финале девушка признается, что не выдержала и съела торт.

«Не знаю, почему так случилось, — рассказывает она. — Это было резкое помутнение. Но потом я выпила таблетки, которые помогут вывести все это из организма».

Это далеко не самая странная диета, которую можно встретить в соцсетях. Худеть советуют на пиве, кофе, бургерах, шоколаде или, наоборот, на полном отказе от переработанных продуктов и сладостей и с подключением ежедневных изнуряющих тренировок. Кое-кто рекомендует похудение на поцелуях, другие клянутся, что можно сбрасывать по килограмму в сутки, если пить только холодную воду и есть тмин ложками.

Всегда находятся люди, которые верят в такие диеты и даже пытаются им следовать. Британка Саманта Фриго утверждает, что похудела на 30 килограммов, питаясь пиццей и спагетти. А Энтони Ховард-Кроу из США хвастался, что сбрасывал почти килограмм в неделю, питаясь преимущественно мороженым.

Пошло ли это на пользу их здоровью, обычно не упоминается. Чаще всего следование экстремальным методам избавления от веса причиняет немалый дискомфорт, который люди сознательно или неосознанно терпят. Последствия этого могут быть самыми плачевными.

«Они воссоздают историю насилия через свое тело»

Люди увлеклись экстремальными диетами далеко не вчера — и порой в стремлении к привлекательной внешности шли на такие жертвы, на которые и сегодня решится не каждый. Например, живший в начале XIX века английский поэт-романтик, кумир Пушкина и Лермонтова лорд Байрон для обретения «благородной» бледности пил уксус.

Немного позже, в Викторианскую эпоху, женщины, стремящиеся к идеальной талии, глотали ленточных червей. После этого можно было не сдерживаться при еде — все равно половина обеда достанется гигантскому кишечному паразиту.

Худеть при помощи ленточных червей куда опаснее, чем по советам из TikTok, но в конечном счете все это проявление одной и той же проблемы. Психолог Надежда Кутузова считает, что у людей, следующих экстремальным диетам, ослаблен инстинкт самосохранения. Они получают эмоциональное удовлетворения, когда «наказывают» себя за избыточный вес, поэтому выбирают самые странные системы питания, от которых в другом случае предпочли бы держаться подальше.

«Через тело человек рассказывает о себе окружающему миру. Если у него недостаточно слов и образов в области психического, он начинает сообщать о своих переживаниях в отношениях с телом. И способы, которыми он это делает, сложно назвать здоровыми», — объясняет Кутузова.

Одна из основных причин навязчивого стремления худеть, по словам Кутузовой, связана с несоответствием между уровнем потребностей и степенью их удовлетворенности. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, испытывают тревогу, пустоту, страх, которые порой приводят их к ложному выводу, что корень их проблем заключается в лишних килограммах.

«Еще одна причина лежит в области психосексуального развития», — объясняет Кутузова.

Если сексуальная потребность не удовлетворяется, то человек пытается получить удовольствие другими способами и попадает в замкнутый круг. Он пытается заменить секс едой, чувствует за это вину и начинает истязать себя, как бы наказывая за нереализованное желание.

По словам Кутузовой, нередко выбор тех, кто садится на радикальные диеты, продиктован психологическими травмами детства.

«Если люди в детстве подвергались физическому или эмоциональному насилию на регулярной основе, то потом они как бы воссоздают историю насилия через свое тело, — говорит она. — Только насильниками становятся они сами, мучают себя через голод и испытывают ненависть к своему телу, такую же, с какой они столкнулись ранее».

Как отметила психолог, образ внешнего агрессора переходит внутрь психики, отсюда — навязчивое желание самоистязать и мучить собственное тело через экстремальные диеты.

«Есть для человека означает жить. Если он начинает лишать себя еды, значит, у него есть скрытое желание прекратить жить», — добавила она.

«Я искренне думала, что поступаю правильно»

Особенно опасно, когда сомнительные методы похудения оказываются связаны со знаменитыми именами или хотя бы брендами. Можно вспомнить, к примеру, популярную методику избавления от избыточного веса, которой якобы пользуются модели Victoria's Secret. Она требует перейти на диету, состоящую главным образом из овощей и смузи, а обязательным условием становятся ежедневные изнурительные тренировки.

Метод Victoria's Secret мигом разлетелся по соцсетям, вдохновляя видеоблогеров на новые челленджи, а девушек — на рискованные эксперименты с питанием. При этом умалчивалось, что модель Victoria's Secret Бриджит Малкольм, немало поспособствовавшая популяризации этой методики, из-за нее же заработала анорексию и проблемы с психикой.

Впоследствии она принесла публичные извинения за свои советы. Оказалось, что Малкольм рассказывала, как низкокалорийное питание и ежедневные двухчасовые тренировки помогают ей оставаться в форме, но не распространялась о проблемах с пищевым поведением и дисморфии.

«Я искренне думала, что поступаю правильно для своего здоровья и хорошего самочувствия», — оправдывалась модель.

Психолог Надежда Кутузова призывает не верить диетам, продвигаемым знаменитостями.

«Известные люди показывают лишь элементы своего питания. Мы не знаем, что именно у них происходит в жизни, а видим только то, что они показывают на публике», — объяснила она.

По ее словам, многие подсознательно понимают, что транслируемые звездами методики похудения нездоровы, но их известность имеет для сознания легализующую силу.

«Звезды и другие известные персоны влияют на желание похудеть, выступая в этом случае как фигура, которая разрешила этим заниматься и показала собственным примером, что это хорошо и правильно», — объяснила эксперт.

Даже на первый взгляд здоровое питание может быть признаком проблем с психикой, утверждает Кутузова. По ее словам, в 1970-е годы впервые заговорили о так называемой орторексии — навязчивом желании выбирать только здоровую пищу.

«Официальным диагнозом она так и не стала, так как выделить четкие критерии затруднительно, но специалисты все равно используют данный термин», — объясняет она.

При орторексии здоровое питание и фанатичное занятие спортом становятся центральной маниакальной идеей, на которой фиксируется человек.

«Он всю свою жизнь выстраивает вокруг желания есть только здоровую еду и вести суперздоровый образ жизни», — рассказывает Кутузова.

Одна из причин такого поведения — желание заслужить любовь и одобрение окружающих.

«Человек часто путает любовь с социальным одобрением, — говорит психолог. — Девушка, например, думает, что если она сбросит пять килограммов, то тут же найдется тот, кто ее по-настоящему полюбит. Она не понимает, что для той самой любви, которую она ищет, не нужны условия».

«Со своим телом надо подружиться»

Начинать работу с расстройствами пищевого поведения нужно с отделения эмоциональных, физиологических потребностей от потребностей в еде. Ведь именно неумение распознавать истинные эмоциональные потребности приводит к отчаянным попыткам решить их через питание, уверена психолог.

«Нужно научить человека слышать свой голод и есть столько, чтобы удовлетворить эту потребность. При этом сохранить возможность доставлять себе удовольствие из других источников», — объясняет Кутузова.

Для этого она советует обратиться к специалисту, который поможет проработать психологические проблемы и обрести здоровые отношения с едой.

«Со своим телом надо подружиться и испытывать к нему хотя бы ровные, теплые чувства. Относиться к нему как к другу, которому ты стараешься помочь, а не мучить его как худшего врага», — объясняет эксперт.

Лишь после изменения отношения к телу происходит интеграция его образа в психику. Комплексный здоровый образ жизни, по мнению психолога, должен включать в себя полноценное питание без фанатизма, спорт, свежий воздух, массажи, врачебное сопровождение, лечение гормональной и эндокринной сферы.