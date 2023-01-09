Названы полезные и вредные свойства семечек для человека

Семена подсолнечника полезны, но при чрезмерном употреблении могут оказать на здоровье негативное воздействие.
Диетолог Синтия аль-Хадж рассказала изданию Sayidaty о пользе и вреде семечек подсолнечника.
Семечки содержат жирные кислоты (омега-6), железо, цинк, фосфор, медь, витамин Е, селен, фолиевую кислоту, медь, магний, белки, ненасыщенные жиры.
Они поддерживают целостность сосудов, сердце, препятствуют образованию тромбов. Предотвращают рак, благодаря наличию селена и антиоксидантов в больших количествах.
Укрепляют кости и борются с болями в суставах, остеопорозом. Помогают в борьбе с вирусами, заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой.
Полезны для кожи, придают ей свежесть и сияние, борются с первыми признаками старения и морщинами. Поддерживают нормальной функционирование нервной системы, снимают беспокойство, стресс.
Кроме того, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогают укрепить зубы. Благодаря наличию масел сохраняют здоровье, блеск волос и предотвращают их выпадение.
Семечки подсолнечника поддерживают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Помогают усваивать минералы, витамины. Дают организму энергию.
Но чрезмерное употребление семечек может вызвать аллергию, высыпания на коже и увеличение веса.
В составе семечек подсолнечника содержат афлатоксин hj. Это опасный грибок, который вызывает рак печени. При употреблении сырых семечек могут появиться глисты. При поедании солёных повышается давление.
Семечки ослабляют способность кишечника и поджелудочной железы поглощать сахаристые вещества.
В них содержится много фосфора, который может оказать негативный эффект на почки и вызвать кальцификацию мягких тканей. Употребление селена в большом количестве приводит к раннему старению организма, вредит состоянию кожи, волос, ногтей.
Употребление семечек в большом количества может вызвать повреждение зубной эмали и пародонтит.
Семена могут вызвать аллергию. Пыльца и белки подсолнечника являются сильными аллергенами. Они могут вызвать зуд кожи, сыпь, аллергический ринит.
В составе семечек есть токсичный металл кадмий. Он провоцирует серьёзные повреждения почек.
Чрезмерное употребление селена, содержащегося в семечках, увеличивает риск развития диабета второго типа.
Семечки содержат много жиров. Они влияют на выработку кожного сала, которое можно закупорить поры.