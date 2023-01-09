Названы полезные и вредные свойства семечек для человека

Семена подсолнечника полезны, но при чрезмерном употреблении могут оказать на здоровье негативное воздействие.

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Диетолог Синтия аль-Хадж рассказала изданию Sayidaty о пользе и вреде семечек подсолнечника.

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Семечки содержат жирные кислоты (омега-6), железо, цинк, фосфор, медь, витамин Е, селен, фолиевую кислоту, медь, магний, белки, ненасыщенные жиры.

Они поддерживают целостность сосудов, сердце, препятствуют образованию тромбов. Предотвращают рак, благодаря наличию селена и антиоксидантов в больших количествах.

Укрепляют кости и борются с болями в суставах, остеопорозом. Помогают в борьбе с вирусами, заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой.

Полезны для кожи, придают ей свежесть и сияние, борются с первыми признаками старения и морщинами. Поддерживают нормальной функционирование нервной системы, снимают беспокойство, стресс.

Кроме того, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогают укрепить зубы. Благодаря наличию масел сохраняют здоровье, блеск волос и предотвращают их выпадение.

Семечки подсолнечника поддерживают уровень холестерина и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Помогают усваивать минералы, витамины. Дают организму энергию.

Но чрезмерное употребление семечек может вызвать аллергию, высыпания на коже и увеличение веса.

В составе семечек подсолнечника содержат афлатоксин hj. Это опасный грибок, который вызывает рак печени. При употреблении сырых семечек могут появиться глисты. При поедании солёных повышается давление.

Семечки ослабляют способность кишечника и поджелудочной железы поглощать сахаристые вещества.

В них содержится много фосфора, который может оказать негативный эффект на почки и вызвать кальцификацию мягких тканей. Употребление селена в большом количестве приводит к раннему старению организма, вредит состоянию кожи, волос, ногтей.

Употребление семечек в большом количества может вызвать повреждение зубной эмали и пародонтит.

Семена могут вызвать аллергию. Пыльца и белки подсолнечника являются сильными аллергенами. Они могут вызвать зуд кожи, сыпь, аллергический ринит.

В составе семечек есть токсичный металл кадмий. Он провоцирует серьёзные повреждения почек.

Чрезмерное употребление селена, содержащегося в семечках, увеличивает риск развития диабета второго типа.