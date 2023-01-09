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2 часа назад

Диетолог Соломатина посоветовала не пить кофе в первый рабочий день

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала способы оставаться бодрым в первый рабочий день после праздников. Об этом сообщает RT.

Стало известно, что делать для бодрости после праздников
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, специалист отметила, что в период новогодних праздников происходит серьезная нагрузка на организм. Человек набирает вес, накапливается жидкость в организме, кишечник работает вяло.

"Пищеварительная система испытывает нагрузки, падает уровень энергии"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Она заявила, что лучше отказаться от кофе в первый рабочий день после праздников и заменить его зеленым чаем. Этот напиток содержит антиоксиданты и помогает справиться со стрессом и перепадами температур. Также в чай можно добавить мед, имбирь или перец — это улучшит кровообращение.

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Диетолог посоветовала каждые полчаса пить немного воды и съедать кусочек горького шоколада.

Ранее сообщалось, что врач рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям.

Здоровье,Елена Соломатина,
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