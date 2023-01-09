Стало известно, что делать для бодрости после праздников

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала способы оставаться бодрым в первый рабочий день после праздников. Об этом сообщает RT.

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В первую очередь, специалист отметила, что в период новогодних праздников происходит серьезная нагрузка на организм. Человек набирает вес, накапливается жидкость в организме, кишечник работает вяло.

"Пищеварительная система испытывает нагрузки, падает уровень энергии" Елена Соломатина Врач-диетолог

Она заявила, что лучше отказаться от кофе в первый рабочий день после праздников и заменить его зеленым чаем. Этот напиток содержит антиоксиданты и помогает справиться со стрессом и перепадами температур. Также в чай можно добавить мед, имбирь или перец — это улучшит кровообращение.

Диетолог посоветовала каждые полчаса пить немного воды и съедать кусочек горького шоколада.