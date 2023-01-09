Диетолог рассказала, какие продукты вызывают депрессию

"Сахар провоцирует системное воспаление в организме, то есть он ухудшает те воспалительные процессы, которые есть, и даже способен приводить к новым воспалениям в мозге. Это говорит о том, что избыток сахара связан с депрессией через воспалительный процесс. Потому что, по статистике, люди с заболеваниями нервной системы чаще всего имеют воспалительную реакцию в организме", – отметила эксперт. "Воспаление вызывает нарушение аппетита, бессонницу, хроническую усталость. Это все те состояния, которые способствуют возникновению депрессии".