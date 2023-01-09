Диетолог рассказала, какие продукты вызывают депрессию

Регулярное употребление кофе и сладких продуктов может привести к депрессии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
К сладким продуктам эксперт отнесла газировку, выпечку, конфеты, шоколад и мороженое.
"Когда мы употребляем продукты, где добавлен рафинированный сахар, то у нас очень быстро повышается уровень глюкозы в крови и потом так же быстро падает. То есть именно такие сахара способствуют перепаду настроения", – объяснила специалист.
Также чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту витаминов группы B. Они необходимы для поддержания нормальной работы нервной системы и хорошего настроения. Их нехватка приводит к тому, что у человека возникает достаточно угнетенное состояние, отмечает врач.
"Сахар провоцирует системное воспаление в организме, то есть он ухудшает те воспалительные процессы, которые есть, и даже способен приводить к новым воспалениям в мозге. Это говорит о том, что избыток сахара связан с депрессией через воспалительный процесс. Потому что, по статистике, люди с заболеваниями нервной системы чаще всего имеют воспалительную реакцию в организме", – отметила эксперт. "Воспаление вызывает нарушение аппетита, бессонницу, хроническую усталость. Это все те состояния, которые способствуют возникновению депрессии".
Эксперт подчеркнула, что спровоцировать депрессию могут исключительно добавленные сахара. Натуральные же такой эффект дать не могут.
"Простые сахара во фруктах, овощах, орехах тоже присутствуют. Но это растительные сахара, и они идут в комплекте с витаминами, белками, клетчаткой, которая содержится в этих продуктах. И все они делают процесс усвоения сахара более спокойным, медленным", – говорит Анжелика Дюваль.
Также негативно повлиять на настроение могут кофе и энергетики. Избыточное количество подобных напитков вызывает возбуждение центральной нервной системы и негативно влияет на работу сердца, отмечает врач.
"Если чрезмерно употреблять кофе и энергетики на регулярной основе, каждый день, можно вызвать и нервозность и спровоцировать постоянную тревожность, проблемы со сном, дрожание рук. Это все тоже сподвижники депрессии", – резюмировала диетолог.