Почему нельзя злоупотреблять кофе при сильной сонливости

Этот напиток — «мощнейший» психостимулятор.
У человека, выпившего кофе, на следующий день может ухудшиться состояние.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.
«Пять чашек кофе употребить? Конечно, это не рекомендуется делать. Потому что, если вы удержите себя с помощью такого способа и сохраните своё внимание, активность с помощью мощнейшего психостимулятора, то качество сна ночного ухудшится. И, естественно, ухудшится состояние на следующий день. Не надо себя подвергать ещё большему стрессу, избегая недомогания в какой-то определённый день».
Специалист отметил, что причин у повышенной сонливости может быть множество: от недосыпа ночью и до проблем с дыханием.
«Надо просто понять, в чём была причина, и не стараться себя насильно вводить в какие-то определённые рамки. Если действительно человека клонит ко сну, можно поспать в дневное время. Обычно мы рекомендуем не более получаса. Потому что более длительный эпизод, особенно в вечернее время, может просто ухудшить засыпание вечернее, и ухудшить последующую ночь».
Калинкин также сообщил, что кофе имеет разное влияние на людей. По его словам, для 85% людей — это психостимулятор, который помогает им бороться с сонливостью. При этом 15% людей после чашки кофе лучше засыпают из-за изменённого метаболизма.