Почему нельзя злоупотреблять кофе при сильной сонливости

«Надо просто понять, в чём была причина, и не стараться себя насильно вводить в какие-то определённые рамки. Если действительно человека клонит ко сну, можно поспать в дневное время. Обычно мы рекомендуем не более получаса. Потому что более длительный эпизод, особенно в вечернее время, может просто ухудшить засыпание вечернее, и ухудшить последующую ночь».