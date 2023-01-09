Врач рекомендовал не допивать открытое в праздники вино

«Хочу напомнить, что согласно словарю Даля, остатки жидкости на дне вместе с осадком называются «подонки», и по одной из версий, это слово распространилось и на завсегдатаев трактиров, допивающих остатки алкоголя за другими посетителями. При этом прошу обратить внимание, что это ни в коем случае не значит, что вам обязательно нужно сразу выпить всю бутылку вина по старой доброй традиции: «чтобы не пропадало», - подчеркнул Скрябин.