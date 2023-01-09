Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице женщин

По словам врача, многие люди считают, что растительность на данной части тела присутствует только у женщин с гормональным дисбалансом. Он объяснил, что волосы есть у каждого человека вне зависимости от пола. Но у женщин они различаются. Например, у одних они могут быть светлее и тоньше, а у других — темнее и толще.