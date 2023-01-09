Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице у женщин

Lenta.ru

Индийский дерматолог Нидхи Агарвал развенчал популярные мифы о волосах на лице у женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.

Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, многие люди считают, что растительность на данной части тела присутствует только у женщин с гормональным дисбалансом. Он объяснил, что волосы есть у каждого человека вне зависимости от пола. Но у женщин они различаются. Например, у одних они могут быть светлее и тоньше, а у других — темнее и толще.

Вдобавок специалист отметил, что некоторые его пациентки боятся брить свое лицо, поскольку они предполагают, что после этого волоски будут быстрее расти и станут густыми.

«Если вам нужно, не бойтесь сбрить их! Дело в том, что бритье волос на лице не изменит густоту, цвет и скорость их роста», — заявил Агарвал и посоветовал не использовать для данной процедуры обычные бритвы.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители