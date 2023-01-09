Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице женщин

Индийский дерматолог Нидхи Агарвал развенчал популярные мифы о волосах на лице у женщин. Соответствующий материал появился на сайте издания Health Shots.
По словам врача, многие люди считают, что растительность на данной части тела присутствует только у женщин с гормональным дисбалансом. Он объяснил, что волосы есть у каждого человека вне зависимости от пола. Но у женщин они различаются. Например, у одних они могут быть светлее и тоньше, а у других — темнее и толще.
Вдобавок специалист отметил, что некоторые его пациентки боятся брить свое лицо, поскольку они предполагают, что после этого волоски будут быстрее расти и станут густыми.
«Если вам нужно, не бойтесь сбрить их! Дело в том, что бритье волос на лице не изменит густоту, цвет и скорость их роста», — заявил Агарвал и посоветовал не использовать для данной процедуры обычные бритвы.