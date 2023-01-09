Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Названы три лучших источника витаминов зимой

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала три главных источника витаминов зимой.

Названы три лучших источника витаминов зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, стоит включить в рацион замороженные ягоды. Это могут быть домашние заготовки с лета или замороженные ягоды из магазина. Даже после заморозки в ягодах сохраняется большое количество полезных веществ.

В зимнее время хочется более теплых, более насыщенных блюд. И организму, особенно женскому, необходимы железо и витамины группы В, в частности витамин В12. Их источники — продукты животного происхождения. В первую очередь это мясо, рыба и птица. При этом такие блюда лучше отваривать или запекать.

Также стоит добавлять в блюда зелень. Зелень очень низкокалорийна, придает продукту более яркий вкус, тем самым можно сократить потребление соли и жирных соусов. Кроме того, она содержит большое количество микроэлементов, передает aif.ru.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители