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1 час назад

Диетолог ГКБ им. В. В. Виноградова рассказала, как организовать разгрузочный день на овощах

Твоя Газета

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, как устроить разгрузочный день на овощах и дать передышку желудочно-кишечному тракту после застолья и переедания. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Врач рассказала, как организовать разгрузочный день на овощах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как отмечает медик, овощная диета прекрасно способствует выведению токсинов и стимулирует обменные процессы. Главное соблюдать калорийность суточного рациона при таком питании — не более 1000–1500 ккал.

Можно выбрать монодиету и весь день есть только огурцы или использовать разные овощи, кроме картофеля, свеклы и моркови. Также под запретом заправки. Прием пищи следует разделить на пять раз, за которые в общей сложности предстоит съесть 1,5 кг овощей в виде салатов, супов или тушеных овощей. Запивать еду можно водой и зеленым чаем. Отмечается, что устраивать разгрузочные дни можно не чаще одного раза в неделю.

«Не стоит проводить разгрузочные дни после болезни, при нарушениях работы ЖКТ, при повышенных физических или умственных нагрузках», — предупреждает Юлия Пигарева.

Здоровье,
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