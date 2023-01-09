Врач рассказала, как организовать разгрузочный день на овощах

Заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Юлия Пигарева рассказала, как устроить разгрузочный день на овощах и дать передышку желудочно-кишечному тракту после застолья и переедания. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Можно выбрать монодиету и весь день есть только огурцы или использовать разные овощи, кроме картофеля, свеклы и моркови. Также под запретом заправки. Прием пищи следует разделить на пять раз, за которые в общей сложности предстоит съесть 1,5 кг овощей в виде салатов, супов или тушеных овощей. Запивать еду можно водой и зеленым чаем. Отмечается, что устраивать разгрузочные дни можно не чаще одного раза в неделю.