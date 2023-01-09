4 опасные точки на вашем теле, о которых вы не знаете

Удар по этим местам может привести к летальному исходу.

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На нашем теле существуют места, которые стоит особенно тщательно оберегать, так как их травма может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья. При этом мало кто знает, что это за точки, что довольно печально. Мы побеседовали со специалистом, который и рассказал нам о самых «нежных» местах.

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Кадык

Если вы думали, что у мужчин всего одно «нежное» место, вы сильно заблуждаетесь. Кадык, который является элементом шейного отдела, очень легко травмируется, учитывая, насколько безбашенными могут быть мужчины. При травме кадыка мужчина может почувствовать, что ему не хватает воздуха, а состояние начнет быстро ухудшаться. При худшем развитии событий может наступить смерть, но только в том случае, если удар в кадык был очень сильным.

Челюсть

Одна из самых неприятных травм, которая может произойти — перелом челюсти. Если получить сильный удар по нижней челюсти, вероятна временная дезориентация, а также серьезное смещение сустава, что в будущем может спровоцировать быстрое разрушение сустава. Но и травма верхней челюсти не так безобидна: в этой области легко задеть область глаз, носа и виска, а, как мы знаем, сильный удар в височную область может привести к моментальной смерти.

Локоть

Самые слабые суставы в человеческом организме — локтевые. Случайно травмировать локоть непросто, большинство неприятностей с данным суставом мы получаем после неправильного распределения нагрузки в спортзале, а также при подъеме большого веса. В противном случае можно получит разрыв связок, а их восстановление происходит очень долго. Подвижность рук в этой ситуации серьезно нарушается.

Почки