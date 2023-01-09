Врач рассказала, как не отморозить уши

На большей части территории России продолжаются аномальные морозы, сообщил 9 января Гидрометцентр. Так, в Оймяконе почти -60 градусов, в Уфе -37,9. Сильные холода зафиксировали также в Сибири, на Урале, в Приволжье, в Оренбургской области, Удмуртии и Башкирии. Там в ближайшие дни синоптики ожидают снижения температуры до -42 градусов. Между тем врачи предупреждают: даже кратковременное переохлаждение может быть опасным для здоровья.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В группе риска — дети и пожилые

Видео дня

На холоде в первую очередь замерзают открытые участки тела — уши, щеки, нос, подбородок, а также пальцы рук и ног, напомнила заведующая поликлиникой № 7 Химкинской областной больницы Ирина Спирина. В результате нарушается кровообращение, теряется чувствительность кожи, может случиться обморожение. По словам врача, в группе особого риска — пожилые и люди с хроническими заболеваниями легких, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими. Поэтому в морозные дни им лучше находиться на улице как можно меньше. Из-за переохлаждения снижаются защитные силы организма, в результате легче подхватить любую вирусную инфекцию, объяснила специалист. Кроме того, ослабленный иммунитет может спровоцировать обострение любого хронического заболевания.

Опасны морозы и для маленьких детей, у которых еще не сформирована система терморегуляции, предупредила Спирина. При температуре ниже -10 градусов с детьми до семи лет гулять нежелательно. А с новорожденными — категорически не рекомендуется.

Чтобы не переохладиться, важно носить одежду по погоде и теплую водонепроницаемую обувь — лучше со стельками, продолжила врач. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой. И, конечно, нужен хороший непродуваемый головной убор, закрывающий уши, и шарф. Перед выходом на улицу стоит смазать лицо и руки жирным защитным кремом.

Стужа без последствий

Ранее о том, как не допустить обморожения, напомнили и в Роспотребнадзоре. Информацию об основных правилах профилактики опасного состояния опубликовали 3 января на своем официальном сайте. Чтобы не замерзнуть, нижний слой одежды должен хорошо отводить влагу, предупредили эксперты санитарного ведомства. Для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, идеальный вариант — одежда из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков.

В ведомстве также рассказали, как правильно действовать, если появились первые признаки обморожения — онемение, ощущение покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев поможет обычное согревание в течение 20—30 минут. Нужна теплая (но не горячая!) вода. В более серьезных ситуациях, если кожа побелела, покрылась волдырями, необходимо как можно быстрее обратиться в травмпункт. Растирать обмороженные участки кожи снегом или массировать их нельзя, напомнили в Роспотребнадзоре. Ни в коем случае не стоит согреваться с помощью электрических грелок, нагревательных приборов или открытого огня. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ может привести к ожогу.

Самое опасное сочетание — обморожение с переохлаждением, сообщили в Роспотребнадзоре. В таком состоянии температура тела снижается, человека начинает бить постоянная дрожь, наваливается усталость, сонливость. Появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. При обморожении с переохлаждением медлить нельзя — нужно как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла.