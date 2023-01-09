5 безобидных, но вредных для здоровья привычек

Многие из нас нередко прикрывают во время чихания рот рукой, сразу после пробуждения выпивают стакан воды, спят в машине во время долгой поездки. Но все эти вещи на самом деле вредят здоровью.

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Во время чихания прикрывать рот и нос рукой нельзя. Иначе бактерии и вирусы останутся у вас на коже, причём довольно надолго: до трёх часов. При этом они могут попасть в организм через глаза или перейти к окружающим людям. А ещё закрытие рукой носа и рта создаёт сильное давление на барабанную перепонку, что плохо влияет на состояние ушей.

Рот и нос при чихании нужно закрывать салфеткой, а сразу после этого необходимо её выбросить. Если салфетку вытащить уже не успеваете, то хотя бы натяните перед этим на ладонь рукав одежды. И если всё-таки вы прикрыли руками во время чихания нос и рот, то обязательно вымойте руки.

Ковыряться в зубах после приёма пищи тоже вредно. Так вы можете повредить зубную эмаль, дёсны, занести инфекцию в рот. Удалять остатки пищи нужно при помощи зубной нити. И пользуйтесь этой нитью с осторожностью: не задевайте ей мягкую десневую ткань, чтобы случайно не повредить её.

С утра выпивать стакан воды всё-таки не стоит. Иначе все остатки пищи, бактерии и т.п. попадут в ваш организм. Пейте воду только после чистки зубов. При этом натощак нужно её глотать постепенно, небольшими порциями.

Если вы спите в машине, то рискуете заработать смещение шейных позвонков. Случиться это может при резком торможении автомобиля или при тряске. Если вы решили всё-таки подремать, то опирайтесь на боковую часть сиденья и используйте U-образную подушку.

Стричь ногти чересчур коротко может быть опасно для здоровья. В этом случае мягкие ткани легко будут повреждаться, когда вы станете пользоваться столовыми приборами или стирать одежду. В результате на повреждённую кожу с лёгкостью попадут бактерии, и это приведёт к воспалению ногтевой канавки.