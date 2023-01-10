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1 час назад

Названы лучшие способы привести в норму жизнь после праздников

Primpress

Известный эксперт дал советы, как привести свой образ жизни в норму после новогодних гуляний. По его словам, наладить питание и добавить спорт в жизнь недостаточно, сообщает PRIMPRESS.

Названы лучшие способы вернуться к жизни после праздников
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Специалист утвержадет, что в дополнение к питанию и активному образу жизни необходимо наладить сон и засыпать до 23 часов. Для того чтобы нормализовать вес, необходимо наладить процесс расщепления жиров в организме, который напрямую зависит от веществ, которые выделяются во время сна.

Помимо этого, также следует употреблять больше воды. Так как часть лишних килограммов – это отеки, которые задерживаются в организме из-за недостатка жидкости и употребления соли.

Эксперт объяснил, что рацион после праздников должен наполовину состоять из овощей, на четверть – из белковых продуктов и четверть – это гарнир, желательно в виде круп.

Здоровье,
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