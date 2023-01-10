Названы лучшие способы вернуться к жизни после праздников

Известный эксперт дал советы, как привести свой образ жизни в норму после новогодних гуляний. По его словам, наладить питание и добавить спорт в жизнь недостаточно, сообщает PRIMPRESS.

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Специалист утвержадет, что в дополнение к питанию и активному образу жизни необходимо наладить сон и засыпать до 23 часов. Для того чтобы нормализовать вес, необходимо наладить процесс расщепления жиров в организме, который напрямую зависит от веществ, которые выделяются во время сна.

Помимо этого, также следует употреблять больше воды. Так как часть лишних килограммов – это отеки, которые задерживаются в организме из-за недостатка жидкости и употребления соли.