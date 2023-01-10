Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
3 часа назад

Сомнолог поделился с россиянами методом борьбы с бессонницей

Vse42.ru

Врач-сомнолог Михаил Котенков связал проблемы со сном с наличием стресса и посоветовал, как можно с ним справиться.

Сомнолог поделился с россиянами методом борьбы с бессонницей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам российского медика, одной из причин бессонницы являются эмоциональные переживания. Стресс не только влияет на ухудшение качества сна, но и оказывает разрушительное воздействие на организм. Чтобы с ним справиться, Котенков посоветовал заняться физической активностью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Для начала достаточно больше ходить, лучше всего на свежем воздухе. Помните, что десять тысяч шагов в день – это минимум. А в идеале добавить к этому более интенсивные аэробные нагрузки. Достаточно начать с получаса в день, три раза в неделю, – цитирует СМИ врача.

Медик добавил, что во время упражнений пульс не должен зашкаливать. Для борьбы с бессонницей он порекомендовал заняться плаванием, бегом и ходьбой или обратить внимание на велотренажер, пилатес и теннис.

Минимум за два часа до отхода ко сну следует закончить занятия спортом.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что китайские ученые выявили связь между качеством сна и слепотой.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители