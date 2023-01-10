Сомнолог поделился с россиянами методом борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог Михаил Котенков связал проблемы со сном с наличием стресса и посоветовал, как можно с ним справиться.

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По словам российского медика, одной из причин бессонницы являются эмоциональные переживания. Стресс не только влияет на ухудшение качества сна, но и оказывает разрушительное воздействие на организм. Чтобы с ним справиться, Котенков посоветовал заняться физической активностью, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Для начала достаточно больше ходить, лучше всего на свежем воздухе. Помните, что десять тысяч шагов в день – это минимум. А в идеале добавить к этому более интенсивные аэробные нагрузки. Достаточно начать с получаса в день, три раза в неделю, – цитирует СМИ врача.

Медик добавил, что во время упражнений пульс не должен зашкаливать. Для борьбы с бессонницей он порекомендовал заняться плаванием, бегом и ходьбой или обратить внимание на велотренажер, пилатес и теннис.

Минимум за два часа до отхода ко сну следует закончить занятия спортом.