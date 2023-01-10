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3 часа назад

Диетолог Залетова рекомендовала «почистить» организм овощами после новогодних праздников

runews24.ru

Новогодние застолья с изобилием еды и выпивки не пройдут незамеченными и отразятся на здоровье. Но есть несколько способов, которые помогут организму быстро прийти в себя.

Диетолог рекомендовала «почистить» организм овощами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, по словам врача-диетолога ФИЦ питания и биотехнологии Татьяны Залетовой, для начала нужно пересмотреть рацион, добавив в него больше клетчатки и белка.

Специалист уточнила, что белок рассчитывается из расчета:1 г белка на 1 кг веса тела. Полезными для организма будут овощи. Все, кроме картофеля из-за высокого содержания крахмала.

Такая диета поможет «почистить» желудочно-кишечный тракт, вывести лишний холестерин, лишний алкоголь. Кроме того, овощная диета обогатит организм витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.

Также необходимо выпивать в течение дня не менее 25 мл воды на 1 кг веса, пишет «АиФ».

Здоровье,
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