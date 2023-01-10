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59 минут назад

Врач Найденова рассказала, к каким последствиям может привести фарингит

Вечерняя Москва

Не стоит недооценивать фарингит, поскольку он может повлечь за собой неприятные и даже серьезные осложнения. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Александра Найденова.

К каким последствиям может привести фарингит
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как объяснила медик, фарингит — это воспаление слизистой задней стенки глотки, которая может поражаться вирусами, грибами и бактериями. Особенно опасен бактериальный фарингит.

Среди распространенных последствий абсцесс, затруднение глотания и дыхания. Могут развиться заболевания сердца, суставов и почек. Но самое проблемное осложнение — бета-гемолитический стрептококк, лечение которого является очень проблематичным, передает Life.ru.

До этого заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин посоветовал не заниматься самолечением при ОРВИ и гриппе. Это может закончиться серьезными осложнениями, передает ФАН.

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

Здоровье,
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