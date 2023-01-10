Эксперты рассказали, как проснуться без стресса

Как организовать свое утро, чтобы оно было приятным, сообщает сайт Здоровое-питание.рф.
По мнению экспертов, сделать это совсем несложно, достаточно соблюдать семь легких правил.
Специалисты советуют просыпаться в одно и то же время и в будни, и в выходные. Такая привычка не только улучшит качество сна, но и позволит со временем отказаться от будильника. Соблюдающие это правило люди в течение дня обычно чувствуют себя бодрее. Некоторые даже перестают испытывать необходимость в утреннем кофе.
Большинство людей в течение 15 минут после пробуждения проверяют сообщения в своих телефонах. Но, по мнению экспертов, это несет в себе опасность — в интернете можно столкнуться с большим потоком нежелательной информации, что прямо с утра может вызвать чувство беспокойства. Кроме того, 10 минут в соцсети незаметно превращаются в полчаса напрасно потерянного времени.
Умывание помогает окончательно проснуться и взбодриться, а чистка зубов избавит от неприятного запаха изо рта. Кроме того, регулярное использование зубной зубной щетки и зубной нити — залог здоровья зубов и десен.
Физическая нагрузка с утра дает заряд хорошего настроения на весь день. Во время тренировки в зале или гимнастики и упражнений на растяжку дома в организме вырабатываются эндорфины, которые также называют гормонами счастья. Они повысят стрессоустойчивость на целый день.
Стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, активизирует метаболизм и подготовит организм к приему пищи. Большинство людей испытывают жажду после пробуждения, но даже если вы не хотите пить, ученые советуют сделать пару глотков чистой воды.
«Первый прием пищи влияет на контроль веса, кардио-метаболические факторы риска. Ученые выяснили, что уровень стресса и вероятность развития депрессии ниже у тех людей, которые по утрам не пренебрегают завтраком. Важно, чтобы он был правильным», — пишет источник. Лучшая комбинация для завтрака — немного жиров, белки, клетчатка и сложные углеводы. Цельнозерновой хлеб и каша, рыба или нежирное мясо, орехи, овощи и фрукты позволят избежать чувства голода до обеда.
Планирование позволяет сократить уровень стресса и не забыть про важные дела. Но эксперты советуют включать в план на день и полезные моменты: прогулку или физкультминутку, небольшие паузы, чтобы отдохнуть от компьютера, перекусы и так далее.