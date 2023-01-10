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1 час назад

Эксперты рассказали, как проснуться без стресса

Don24.ru

Как организовать свое утро, чтобы оно было приятным, сообщает сайт Здоровое-питание.рф.

Эксперты рассказали, как проснуться без стресса
Фото: Don24.ruDon24.ru

По мнению экспертов, сделать это совсем несложно, достаточно соблюдать семь легких правил.

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Просыпаться в одно время

Специалисты советуют просыпаться в одно и то же время и в будни, и в выходные. Такая привычка не только улучшит качество сна, но и позволит со временем отказаться от будильника. Соблюдающие это правило люди в течение дня обычно чувствуют себя бодрее. Некоторые даже перестают испытывать необходимость в утреннем кофе.

Отказаться от гаджетов

Большинство людей в течение 15 минут после пробуждения проверяют сообщения в своих телефонах. Но, по мнению экспертов, это несет в себе опасность — в интернете можно столкнуться с большим потоком нежелательной информации, что прямо с утра может вызвать чувство беспокойства. Кроме того, 10 минут в соцсети незаметно превращаются в полчаса напрасно потерянного времени.

Умыться

Умывание помогает окончательно проснуться и взбодриться, а чистка зубов избавит от неприятного запаха изо рта. Кроме того, регулярное использование зубной зубной щетки и зубной нити — залог здоровья зубов и десен.

Сделать зарядку

Физическая нагрузка с утра дает заряд хорошего настроения на весь день. Во время тренировки в зале или гимнастики и упражнений на растяжку дома в организме вырабатываются эндорфины, которые также называют гормонами счастья. Они повысят стрессоустойчивость на целый день.

Выпить воды

Стакан воды, выпитый сразу после пробуждения, активизирует метаболизм и подготовит организм к приему пищи. Большинство людей испытывают жажду после пробуждения, но даже если вы не хотите пить, ученые советуют сделать пару глотков чистой воды.

Позавтракать

«Первый прием пищи влияет на контроль веса, кардио-метаболические факторы риска. Ученые выяснили, что уровень стресса и вероятность развития депрессии ниже у тех людей, которые по утрам не пренебрегают завтраком. Важно, чтобы он был правильным», — пишет источник. Лучшая комбинация для завтрака — немного жиров, белки, клетчатка и сложные углеводы. Цельнозерновой хлеб и каша, рыба или нежирное мясо, орехи, овощи и фрукты позволят избежать чувства голода до обеда.

Планировать

Планирование позволяет сократить уровень стресса и не забыть про важные дела. Но эксперты советуют включать в план на день и полезные моменты: прогулку или физкультминутку, небольшие паузы, чтобы отдохнуть от компьютера, перекусы и так далее.

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