4 причины, почему зубы портятся зимой

Зимой зубам нужен особый уход: при низких температурах они могут становиться чувствительнее. О факторах, которые станут причиной вашей испорченной улыбки, рассказывает стоматолог-ортопед Евгения Бойцова.

Фото: Super.ru Super.ru

Вы неправильно дышите

Видео дня

Если на морозе дышать только через рот, то вдыхаемый воздух просто не будет успевать согреться. Это приводит к болезненным ощущениям, возникают микротрещины эмали. Поэтому в холодное время года лучше всего дышать через нос. Если носовое дыхание затруднено, то перед выходом рекомендуется использовать назальный спрей.

Вы нарушаете режим питания

Зима — это время корпоративов, длинных выходных и других торжеств, которые сопровождаются праздничными застольями. В это время мы позволяем себе отходить от привычного питания, в нашем рационе появляется обилие кислых фруктов (например, мандаринов и ананасов) и сладких продуктов — шоколада и конфет. А поскольку сахар и фруктоза являются основными питательными веществами для организмов в полости рта, то риск развития кариеса в этот период увеличивается в разы. Дефицит витамина Д, несбалансированное питание и нехватка минералов приводят к истончению зубной эмали, а отсутствие необходимого количества клетчатки мешает естественному очищению зубов.

Вы пьете горячее на морозе

Зимой важно оберегать зубы от резкого перепада температур. Употребление горячих напитков на морозе может вызывать истончение и трещины эмали, что, в свою очередь, ведет к повышенной чувствительности зубов.

У вас снижается иммунитет

В холодное время начинается сезон простуд, из-за которого снижается иммунитет. Это обостряет хронические заболевания рта. Поэтому при любых, даже самых незначительных на первый взгляд болезненных ощущениях важно сразу же обращаться к стоматологу.

P. S.