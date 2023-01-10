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2 часа назад

Ученые узнали, как тестостерон и кортизол влияют на сексуальное желание женщин

Газета.Ru

Ученые из Университета штата Пенсильвания объяснили различия в сексуальном желании мужчин и женщин взаимодействием между тестостероном и кортизолом. Исследование было опубликовано в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology.

Как гормоны влияют на сексуальное желание женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тестостерон - это половой гормон, который играет важную роль в организме. В основном вырабатываемый в яичках, он стимулирует развитие мужских вторичных половых признаков, но также регулирует половое влечение, костную массу, распределение жира, мышечную массу, силу и ряд других физиологических характеристик.

Уровень тестостерона связан с различными сложными психологическими моделями поведения, включая сексуальное желание. Исследователи предположили, что другой гормон, кортизол, взаимодействует с тестостероном, регулируя поведение. Предполагается, что кортизол смягчает, изменяет влияние тестостерона на поведение человека и психологические процессы. Исследователи набрали 831 участника исследования (646 из них женщины). Они заполнили анкету с демографическими данными, а также прошли оценку сексуального желания.

Исследователи также взяли образцы слюны для определения уровней тестостерона и кортизола. Результаты показали, что взаимодействие между уровнем тестостерона и кортизола внутри человека предсказывает сексуальное желание у женщин. Этот эффект был слабее у женщин, которые использовали гормональные контрацептивы.

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