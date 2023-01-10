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2 часа назад

Психолог Максименко посоветовала не думать о работе перед сном

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Клинический психолог и нейропсихолог Людмила Максименко рассказала, как нормализовать режим сна.

Психолог Максименко посоветовала не думать о работе перед сном
Фото: RT на русскомRT на русском

«Нормальное состояние нашего мозга — это покой, и когда мы спим, мозг отдыхает, после чего он наиболее продуктивен и лучше восприимчив к тому, что происходит во внешнем мире», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, некоторые люди не соблюдают режим сна, долго засиживаются на работе, поздно ложатся спать.

«Необходимо перед сном не думать о работе, а вспоминать приятные моменты. Для долгого и здорового сна надо ложиться в одно и то же время, не переедать на ночь, больше гулять и расслабляться», — добавила Максименко.

Здоровье,Людмила Максименко,
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