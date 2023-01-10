Психолог Максименко посоветовала не думать о работе перед сном

Клинический психолог и нейропсихолог Людмила Максименко рассказала, как нормализовать режим сна.
«Нормальное состояние нашего мозга — это покой, и когда мы спим, мозг отдыхает, после чего он наиболее продуктивен и лучше восприимчив к тому, что происходит во внешнем мире», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, некоторые люди не соблюдают режим сна, долго засиживаются на работе, поздно ложатся спать.
«Необходимо перед сном не думать о работе, а вспоминать приятные моменты. Для долгого и здорового сна надо ложиться в одно и то же время, не переедать на ночь, больше гулять и расслабляться», — добавила Максименко.