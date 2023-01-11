Диетолог назвал опасные последствия голодания

Диетолог назвал опасные последствия голоданияРезкое похудение не всегда приносит положительные результаты.

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Желающие похудеть иногда прибегают к уж очень жёстким методам, а организм может быть попросту не готов к резкому сбрасыванию веса. Об этом в своём блоге рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Он подчеркнул, что некоторые ограничения калорийности продуктов имеют место. Они даже полезны.

"Повышается тонус, усиливается продукция адреналина и расщепление запасов. Запасы горят, энергия выходит в кровь — снижается аппетит", — объяснил доктор.

Но полный отказ от еды может лишь навредить. Голодный человек, как правило, плохо себя чувствует. Из-за этого снижается расход энергии, вес тоже сбрасывается медленнее.