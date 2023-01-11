Почему всем необходимо регулярно взвешиваться

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, почему так важно регулярно взвешиваться
При этом эксперт заявил, что вставать на весы должны не только приверженцы ЗОЖ и здорового питания, а абсолютно все.
По словам Тутельяна, регулярное взвешивание поможет сохранить приемлемую для возраста, роста, рода занятий массу тела.
Диетолог объяснил, что если мы едим больше, чем тратим энергии, это может привести к ожирению. Если человек ест меньше, чем тратит энергии, он худеет, и может дойти до истощения.
Именно для того, чтобы не впадать в крайности, и нужно проверять вес. Это поможет скорректировать рацион в ту или иную сторону для соблюдения баланса.
Тутельян в беседе с «АиФ» отметил, что для женщины норма 1800-2000 калорий, для мужчины – 2000–2200 калорий. Но нельзя забывать и про соотношение ЖБУ (жиры, белки и углеводы), клетчатку, а также про около 200 микроэлементов, витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые нельзя ничем заменить.