Почему всем необходимо регулярно взвешиваться

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, почему так важно регулярно взвешиваться

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При этом эксперт заявил, что вставать на весы должны не только приверженцы ЗОЖ и здорового питания, а абсолютно все.

По словам Тутельяна, регулярное взвешивание поможет сохранить приемлемую для возраста, роста, рода занятий массу тела.

Диетолог объяснил, что если мы едим больше, чем тратим энергии, это может привести к ожирению. Если человек ест меньше, чем тратит энергии, он худеет, и может дойти до истощения.

Именно для того, чтобы не впадать в крайности, и нужно проверять вес. Это поможет скорректировать рацион в ту или иную сторону для соблюдения баланса.