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3 часа назад

ЗОЖ-правила, которым лучше не следовать

РИА "ФедералПресс"

Многие знакомы с правилом «не есть после шести», а также с другими ЗОЖ-рекомендациями. Рассказываем, все ли из них действительно работают, а какие все же являются мифами.

ЗОЖ-правила, которым лучше не следовать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Некоторые популярные ЗОЖ-правила могут не только не принести существенной пользы, но и нанести вред организму», – пишет Marie Claire.

Самое главное правило похудения – не есть после 18:00 – не более чем преувеличение. Употреблять пищу нужно не по времени, а по аппетиту. Важно лишь руководствоваться принципами правильного питания.

Есть часто маленькими порциями – это еще один миф, который не только не поможет вам похудеть, но и поспособствует набору веса. С каждым приемом пищи в кровь выделяется гормон инсулин, помогающий усвоить глюкозу, но также он повышает его уровень и поддерживает чувство голода.

Считается, что периодически «садиться» на диету – это полезно. Но любая диета – это плохо, если под ней подразумеваются существенные ограничения в еде. Питание должно быть сбалансированным и полноценным всегда.

Многие уверены, что кожа постоянно нуждается в солнцезащитных средствах. Однако кожа – это основной источник синтеза витамина D в организме, который синтезируется под воздействием солнечных людей на кожу. А SPF-средства вызовут дефицит витамина D.

Утренние пробежки – это один из самых распространенных способов борьбы с гиподинамией, но пользу от такой активности получат не все. Важно место, где происходит пробежка, а также важно, чтобы в организме не было дефицита каких-либо витаминов или веществ. Время физической активности лучше согласовать со специалистом.

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