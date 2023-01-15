Вдовий горб – это жировое отложение в области проекции седьмого шейного позвонка. Отложения формируются учащего всего из-за гормонального дисбаланса в организме женщины и малоподвижного образа жизни. Если вы обнаружили у себя вдовий горб, то не отчаивайтесь – дефект легко поддается лечению.

Специалист по массажу Акимова Нина показала технику самомассажа, которая поможет избавиться от проблемной зоны. Начинается массаж с разогрева холки – для этого круговыми движениями нужно довести область до стойкой гиперемии и тепла. Далее массаж продолжается приемом растягивания, для этого поглаживающим движениями, плотно прижав ладони к шее растягивающимися движениями перемещаемся к внешней стороне шеи.

Подробнее о том, как избавиться от вдовьего горба с помощью самомассажа, смотрите в видео.