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57 минут назад

Как избавиться от вдовьего горба с помощью самомассажа: видео

Стелла Шмель

Вдовий горб – это жировое отложение в области проекции седьмого шейного позвонка. Отложения формируются учащего всего из-за гормонального дисбаланса в организме женщины и малоподвижного образа жизни. Если вы обнаружили у себя вдовий горб, то не отчаивайтесь – дефект легко поддается лечению.

Специалист по массажу Акимова Нина показала технику самомассажа, которая поможет избавиться от проблемной зоны. Начинается массаж с разогрева холки – для этого круговыми движениями нужно довести область до стойкой гиперемии и тепла. Далее массаж продолжается приемом растягивания, для этого поглаживающим движениями, плотно прижав ладони к шее растягивающимися движениями перемещаемся к внешней стороне шеи.

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Подробнее о том, как избавиться от вдовьего горба с помощью самомассажа, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что будет, если пить кофе с лимоном.

Здоровье,Видео,Нина Акимова,
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