Врач рассказала, как восстановить режим сна после праздников

«Чтобы прийти в себя, нужно вернуть всё назад, начать можно с биоритмов. Например, установить время завтрака и не есть за два-три часа до сна. Нужно и будильник установить на одно и то же время. Раньше лечь гораздо сложнее, чем спать пораньше. Поэтому сонливость будет копиться и помогать засыпать раньше. Главное проявить силу воли и продержаться около недели. Можно ещё дополнить правилом 15 минут. Не лежать в кровати без сна больше 15 минут. Вообще желательно не лежать днём, особенно в спальне, где вы спите, чтобы не было рефлекса, что сон и кровать — это одно и то же. У нас должно быть — сон, кровать и положительная эмоция.