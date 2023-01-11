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59 минут назад

Врач рассказала, как восстановить режим сна после праздников

Говорит Москваиещё 1

Необходимо устанавливать будильник на одно и то же время. Нельзя лежать на одном месте без сна больше 15 минут, чтобы не создавать негативные ассоциации с кроватью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач сомнолог-невролог, директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царёва.

Врач рассказала, как восстановить режим сна после праздников
Фото: UnsplashUnsplash

«Чтобы прийти в себя, нужно вернуть всё назад, начать можно с биоритмов. Например, установить время завтрака и не есть за два-три часа до сна. Нужно и будильник установить на одно и то же время. Раньше лечь гораздо сложнее, чем спать пораньше. Поэтому сонливость будет копиться и помогать засыпать раньше. Главное проявить силу воли и продержаться около недели. Можно ещё дополнить правилом 15 минут. Не лежать в кровати без сна больше 15 минут. Вообще желательно не лежать днём, особенно в спальне, где вы спите, чтобы не было рефлекса, что сон и кровать — это одно и то же. У нас должно быть — сон, кровать и положительная эмоция.

Алкоголь может помочь заснуть, но он влияет на дыхание. 100 мл алкоголя ухудшает дыхание в два раза. И имеет возбуждающее действие через час-полтора. Поэтому на сон он действует не очень хорошо. Если нужно снизить тревогу, то лучше добавить аэробные нагрузки, которые после Нового года будут полезны и для сна хорошо. Главное до пяти вечера закончить».

Царёва отметила, что вечером можно заняться расслабляющей физической активностью. Это может быть йога, пилатес, растяжка или дыхательные упражнения.

Здоровье,Елена Царева,
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