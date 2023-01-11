У вас неприятно пахнет изо рта? Возможно, вы слишком мало едите

Многие из нас стараются тщательно ухаживать за зубами. Это позволяет не только предотвратить кариес, но и устраняет неприятный запах изо рта. Тем не менее в некоторых случаях такой запах является признаком других проблем в организме.

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Стоматолог доктор Сэм Джетва отметил, что обычно неприятный запах изо рта связан с плохой гигиеной полости рта. Также он может указывать на проблемы с зубами или на употребление продуктов с сильным запахом: лука или чеснока.

Но иногда бывает так, что плохой запах изо рта сигнализирует о неправильном питании. В частности, о том, что человек получает недостаточно пищи. Связано это с тем, что при расщеплении телом жира высвобождаются химические вещества, из-за которых может появиться неприятный запах изо рта.

Пример такого вещества - это кетон. Он выделяется при сжигании жира в организме и может обладать фруктовым запахом.

Специалисты Dental Fundamentals подчёркивают, что при нерегулярном питании тоже возникает запах изо рта. И связан он с тем, что в этом случае выделяется слишком мало слюны.

Наконец, к неприятному запаху изо рта приводит сухость во рту. Чаще всего это происходит, когда вы и не едите, и не пьёте ничего.