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1 час назад

Нутрициолог раскрыла влияние противозачаточных на привлекательность мужчин

Мария Иглина

Нутрициолог, специалист по гормональному фону Эмили Детрик рассказала, что противозачаточные средства могут заставлять женщин выбирать более феминных мужчин. На видео, в котором Детрик ссылается на исследование Национальной академии наук Австралии, обратило внимание издание Daily Mail.

Раскрыто влияние противозачаточных на привлекательность мужчин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В течение четырех лет ученые наблюдали за 118 молодоженами и выяснили, что отказ от гормональных противозачаточных средств оказывал негативное влияние на привлекательность мужчин в глазах женщин и уровень женского счастья в отношениях.

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По словам эксперта, во время фертильного окна женщин привлекают более "мужественные" мужчины, с резкими чертами, более симметричным лицом:

"Такие признаки намекают на лучшую генетику и более здоровое потомство".

А вне овуляции, подавляемой противозачаточными средствами, женщин привлекают мужчины с более феминными чертами:

"Также мы выбираем партнера с похожей на нашу генетикой, в результате чего у потомства оказывается менее предпочтительный генетический набор, ведь в идеале у партнера должны быть максимально противоположные гены".

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