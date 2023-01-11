Раскрыто влияние противозачаточных на привлекательность мужчин

Нутрициолог, специалист по гормональному фону Эмили Детрик рассказала, что противозачаточные средства могут заставлять женщин выбирать более феминных мужчин. На видео, в котором Детрик ссылается на исследование Национальной академии наук Австралии, обратило внимание издание Daily Mail.

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В течение четырех лет ученые наблюдали за 118 молодоженами и выяснили, что отказ от гормональных противозачаточных средств оказывал негативное влияние на привлекательность мужчин в глазах женщин и уровень женского счастья в отношениях.

По словам эксперта, во время фертильного окна женщин привлекают более "мужественные" мужчины, с резкими чертами, более симметричным лицом:

"Такие признаки намекают на лучшую генетику и более здоровое потомство".

А вне овуляции, подавляемой противозачаточными средствами, женщин привлекают мужчины с более феминными чертами:

"Также мы выбираем партнера с похожей на нашу генетикой, в результате чего у потомства оказывается менее предпочтительный генетический набор, ведь в идеале у партнера должны быть максимально противоположные гены".